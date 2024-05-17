Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением стрептококка в России Роспотребнадзор: распространение стрептококка в России находится под контролем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением гемолитического стрептококка, находится на мониторинге и контроле, пишет «Москва 24» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов ведомства, в стране обеспечена стабильная готовность к появлению инфекций.

Эпидемиологическая ситуация в РФ находится на постоянном мониторинге и контроле Роспотребнадзора, что позволяет обеспечивать стабильную готовность к появлению и распространению инфекций, — объяснили в ведомстве.

Специалисты отметили, что в России нет оснований, которые указывали бы на возможные негативные сценарии для граждан. Сейчас в пограничных пунктах пропуска работает система, которая помогает обнаружить людей с симптомами инфекции. Это особенно касается пассажиров, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

У человека с такой инфекцией может подниматься температура, болеть горло и голова и проявляться слабость, добавили в Роспотребнадзоре. Кроме того, инфекция стрептококка может проявляться в виде миозита, острого тонзиллофарингита и фасциита.

Ранее инфекционист Георгий Викулов сообщил, что в России с декабря прошлого года отмечается повышенная активность стрептококковой инфекции. По его словам, стрептококковая инфекция может привести к развитию тяжелых форм ангины, пневмонии и инвазивных заболеваний, а также к поражению опорно-двигательного аппарата.