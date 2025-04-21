Родителям назвали неочевидную опасность популярной игры с младенцами Педиатр Шахвеледов: подбрасывание младенцев вверх чревато повреждением мозга

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Подбрасывание младенцев вверх чревато для ребенка травмами шеи и повреждением мозга, заявил NEWS.ru педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. По его словам, в первые полгода жизни у малышей еще не до конца окрепший мышечный каркас.

Подбрасывание ребенка вверх может привести к серьезным травмам, включая ушибы, переломы и даже повреждение мозга. У грудных детей еще не окрепший мышечный каркас, особенно в шейный отделе, у детей первого полугодия, когда ребенок только совсем недавно начал держать голову, этот участок наиболее травмоопасный. Последствия подбрасываний могут проявиться не сразу, — напомнил эксперт.

Медик добавил, что подбрасывание ребенка вверх может нарушить его доверие, что может негативно сказаться на его эмоциональном и психологическом благополучии. Более полезными для детей являются развивающие игры, отметил Шахвеледов.

Если вы хотите играть с ребенком, лучше выбрать безопасные и развивающиеся игры, которые помогут ему развиваться и расти. Вы можете играть в прятки, пятнашки, игры с мячом или просто читать книги вместе. Главное, чтобы игры были безопасными и не наносили вреда вашему ребенку, — подытожил врач.

Врач Вера Сережина ранее заявила, что на начальных стадиях дефицит железа в организме проявляется в виде слабости, нехватки энергии и трудностей с концентрацией. По ее словам, первые признаки анемии часто остаются незамеченными и могут ухудшать самочувствие.