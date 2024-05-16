Родителям дали инструкции при появлении аллергии у ребенка Педиатр Орлова: при появлении аллергии ребенка нужно показать врачу

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При появлении аллергии у ребенка его необходимо показать врачу, заявила в беседе с «ФедералПресс» педиатр и детский эндокринолог Юлия Орлова. При этом аллергия может проявиться как сразу, так и через некоторое время, добавила врач.

Аллергические реакции немедленного типа — это «съел и увидел, что съел» или «укусила оса, и не узнал свое лицо в зеркале», то есть она проявляется сразу после контакта с аллергеном или в течение нескольких часов, — объяснила она.

По словам эндокринолога, при такой аллергии может возникнуть анафилактический шок, из-за которого ребенок может погибнуть без помощи специалиста. Реакция замедленного типа может появиться постепенно, после нескольких контактов с аллергеном. Симптомами аллергии у ребенка могут стать появление кожных высыпаний, проблемы с дыханием и пищеварением, покраснение, слезы и зуд в глазах, пояснила Орлова.

Педиатр уточнила, что самыми аллергенными продуктами в первый год жизни ребенка являются мед, орехи, грибы, цитрусовые, морепродукты, красная рыба, икра, яичный белок и соя.

Аллерголог Елена Гучапшева ранее отмечала, что ветрянка является одним из самых распространенных заболеваний у детей после ОРВИ. Ее инкубационный период может составлять до 21 дня и она передается при помощи воздушно-капельного пути.