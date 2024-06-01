«Резкий рост»: Онищенко назвал болезни, которыми стали чаще страдать дети Онищенко: дети в России стали чаще болеть раком и ожирением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru заявил, что в последнее время дети в России стали чаще болеть раком и страдать от ожирения. Он подчеркнул, что страна вошла в десятку по приросту детей с избыточным весом. По его словам, этот недуг провоцирует диабет, который уже наметил тренд к росту.

Достаточно резкий рост заболеваемости онкологией среди детей, эндокринные заболевания, ожирение, которое и само может быть по причине диабета и провоцирует диабет, это серьезная группа, которая имеет огромный тренд к росту. Мы сейчас вошли в первую десятку стран по приросту детей с избыточным весом и ожирением по населению, — отметил Онищенко.

Врач также уточнил, что в последнее время риск для здоровья детей несет курение электронных сигарет. Он напомнил, что в России вейпы не относятся к табачным изделиям, поэтому их продажа не регулируется законом в этой области.

Хотя они одни из главных рисков, детям их продают. В прошлом году якобы их запретили, но запрет приобретения легко преодолим, детей подсаживают на них, оба изделия просто нужно запретить, — объяснил Онищенко.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова объяснила, что школьники испытывают стресс перед ЕГЭ, однако не делятся переживаниями с родителями. По ее словам, можно помочь детям справиться с тревожностью, поговорив, предложив физическую активность или покричать в полный голос.