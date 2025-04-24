Известная рэперша поделилась секретом экстремального похудения Рэперша Lizzo заявила, что сбросила вес благодаря дефициту калорий

Фото: CraSH/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэп-исполнительница Лиззо (настоящее имя — Мелисса Вивиан Джефферсон)

Популярная американская рэп-исполнительница Лиззо (настоящее имя — Мелисса Вивиан Джефферсон) рассказала, что сумела серьезно похудеть благодаря дефициту калорий, сообщает New York Post. 36-летняя звезда отметила, что благодаря в том числе полному отказу от сладких напитков и кофе, а также более внимательному отношение к утреннему приему пищи ее внешнее и внутреннее состояние значительно улучшилось, появились легкость и повышенная эмоциональная чувствительность.

Я годами работала над тем, чтобы взять под контроль свою тревогу. А потом я решила, что хочу освободиться, чтобы стать полностью собой и быть счастливой, — призналась исполнительница.

Ранее диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко заявила о трудностях снижения веса после 35 лет. Специалист объяснила, что с возрастом происходят естественные изменения: замедляется обмен веществ и перестраивается гормональный фон. Лазуренко рекомендовала регулярно проходить диспансеризацию для контроля состояния организма и отметила, что 80% успеха в управлении весом зависит от сбалансированного питания.

Австралийские исследователи, в свою очередь, назвали феномен «плато» неизбежным этапом при похудении. Ученые проанализировали данные 6500 мужчин и женщин, пытавшихся снизить вес различными методами в течение года. Результаты показали, что даже у тех, кто демонстрировал значительные успехи в первые месяцы, впоследствии наступал период стабилизации веса.