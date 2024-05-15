Редкая болезнь навсегда лишила девушку возможности заниматься сексом

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Элли Уотерс два года назад навсегда утратила возможность заниматься сексом из-за редкой болезни, сообщает британское издание Metro. Отмечается, что недуг появился после перенесенного в подростковом возрасте рака.

По словам 22-летней девушки, в 14 лет врачи обнаружили у нее альвеолярную рабдомиосаркому (вид рака мягких тканей — NEWS.ru). Сперва опухоль образовалась на ягодице, затем распространилась на половые органы. Девушку смогли вылечить, но болезнь не прошла бесследно: после лучевой терапии вульва и влагалище покрылись рубцами, а поражение яичников привело к климаксу.

Поскольку мне было всего 14 лет, врачи вряд ли думали о моем сексуальном благополучии. Конечно, я была благодарна, что мне дали шанс жить, но мне хотелось хорошей, нормальной жизни, включающей секс, — рассказала Уотерс.

Позже девушка решила самостоятельно решить эти проблемы, изучив информацию в интернете и используя расширители для влагалища. Спустя полгода болезненных занятий она занялась сексом со своим парнем, не испытав какого-либо дискомфорта. Однако через шесть месяцев после начала половой жизни у нее начались боли, а после занятий любовью появлялся отек половых губ и вульвы.

Впоследствии симптомы становились только хуже, на вульве появились наполненные жидкостью и гноем волдыри. В итоге врачи диагностировали у Уотерс вульвальную лимфангиэктазию, которая возникла в результате лучевой терапии.

За два года после диагноза девушка утратила веру в успешное лечение. По ее словам, привыкание к мысли, что она больше не сможет заниматься сексом, далось ей очень тяжело. Элли бросила парня и целыми днями горевала, но постепенно смирилась со своим положением, сосредоточившись на том, чтобы полноценно жить без секса.

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