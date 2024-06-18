Разработан анализ крови, способный заранее выявлять болезнь Паркинсона The Guardian: ученые создали анализ крови для выявления болезни Паркинсона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали анализ крови, который способен заблаговременно выявлять у человека болезнь Паркинсона, сообщает издание The Guardian. Отмечается, что в основе теста лежит работа искусственного интеллекта.

В настоящий момент мы закрываем дверь конюшни после того, как лошадь убежала. Нам нужно обращаться к людям до того, как у них появятся симптомы. Всегда лучше проводить профилактику, а не лечить, — отметил старший автор исследования профессор Кевин Миллс.

Для разработки теста ученые из Калифорнийского и Геттингенского университетов использовали алгоритм машинного обучения, чтобы определить характерный рисунок восьми белков крови у пациентов с болезнью Паркинсона. Затем алгоритм смог предсказать будущую болезнь Паркинсона у других пациентов, которые предоставили образцы крови. У одного пациента заболевание было правильно предсказано более чем за семь лет до появления симптомов. Ученые предполагают, что выявление болезни можно будет провести и на более ранних стадиях.

Мы могли бы лечить людей с болезнью Паркинсона с помощью модифицирующих заболевание методов лечения до того, как они потеряют большое количество мозговых клеток. Очевидно, нам все еще нужно найти такие методы лечения, но это исследование — шаг в правильном направлении, — сказал врач-невролог Роджер Баркер.

Ранее ученые Университета Турку выяснили, что чрезмерное потребление кофе не способствует облегчению течения болезни Паркинсона. Специалисты утверждают, что такой итог может стать серьезной проблемой при анализе результатов визуализации мозга при установлении заболевания.