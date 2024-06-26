Раскрыта ранее неизвестная польза растительного мяса NBC: растительное мясо полезнее животного

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Кардиологи пришли к выводу, что растительные заменители мяса могут быть полезнее для сердца, чем мясо. Одно из исследований показало, что употребление растительной альтернативы мясу в течение восьми недель примерно на 10% снижает уровень холестерина и кровяное давление. Кроме того, такая еда обладает большей питательной ценностью, например, в количестве содержащихся натрия и насыщенных жиров, пишет NBC News.

Профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Чана Уолтер Уиллетт поясняет, что самая полезная еда — это комбинация орехов, семян, соевых продуктов и других бобовых, цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, жидких растительных масел.

Доктор Ану Лала из кардиологической больнице Маунт-Синай Фустер в Нью-Йорке заявила о важности состава заменителя мяса. Нужно проверять этикетку на содержание натрия, количества насыщенных жиров, глютена и искусственных подсластителей.

Диетолог Нурия Дианова отмечает, что в растительном молоке содержатся ненасыщенные жиры. В обычном животном молоке есть насыщенные жиры, из-за которых возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, деменции и сахарного диабета.