Раскрыта опасность синяков, появляющихся без причины Врач Шелепов: появляющиеся без причины синяки могут говорить об авитаминозе

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Синяки, появляющиеся без причины, могут свидетельствовать об авитаминозе, предупредил врач-травматолог Александр Шелепов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнил, что гематомы возникают на фоне снижения эластичности сосудов из-за дефицита витаминов С, К и Р.

Синяки могут возникать из-за авитаминоза, при котором снижается эластичность сосудов и увеличивается их ломкость. Например, может не хватать витаминов группы С, К, Р. Кроме того, можно предположить снижение прочности соединительной ткани, защищающей капилляры, а также болезни, которые уменьшают выработку тромбоцитов, — пояснил врач.

Кроме того, такие гематомы могут говорить о наличии варикозного расширения вен. В таком случае на теле может возникнуть сосудистая сеточка. Также появление синяков без причины зачастую связано с применением некоторых лекарственных препаратов: анальгетиков, антидепрессантов и противовоспалительных средств. Шелепов порекомендовал обратиться к врачу, чтобы установить точную причину образования гематом.

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