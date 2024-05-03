Раскрыта опасность популярного обезболивающего Минздрав: ибупрофен может вызвать тяжелые кожные реакции

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Минздрав РФ советует изменить инструкцию к лекарственным препаратам, содержащим в качестве действующего вещества ибупрофен из-за проведенного опыта клинического применения, сообщается в Telegram-канале СРО «Ассоциация независимых аптек». В список внесут данные о возможных побочных эффектах, среди которых синдром Стивенса — Джонсона и острый токсический генерализованный экзантематозный пустулез.

Кроме того, в инструкции будет указана информация о возможных нежелательных побочных эффектах, таких как синдром Коуниса и тяжелые кожные реакции, включая эритему мультиформную, эксфолиативный дерматит.

Портал «Доктор Питер» пишет, что тяжелый синдром Стивена — Джонсона может возникнуть даже после одной дозы ибупрофена, как произошло в случае с женщиной в Ираке. После принятия повышенной дозы препарата она попала в больницу в критическом состоянии, ее тело покрылось волдырями, из распухшего рта текла желтая слизь, а температура поднялась до 38 градусов. Ее удалось спасти, но лечение заняло много времени.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин подчеркнул, что аспирин не способен предотвратить развитие рака. Это лекарство принимают в первую очередь как жаропонижающее и противовоспалительное средство.