Раскрыта главная опасность напитка из чайного гриба Диетолог Васильева: чайный гриб с плесенью может привести к отравлению и смерти

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Люди считают чайный гриб (комбучу) очень полезным напитком, но ученые предупреждают о его опасности, заявила «Газете.Ru» диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева. По ее словам, в медицинских источниках есть примеры негативного воздействия комбучи на здоровье человека.

При загрязнении напитка плесневыми грибами возможно отравление. Излишняя кислотность напитка приводит к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, — рассказала Васильева.

По ее утверждению, чайный гриб может поражать патоген — аспергилл. Он способен спровоцировать появление сразу нескольких заболеваний. Например, инфекции наружного уха, изъязвлений и поражений кожи. Люди с ослабленной иммунной системой при употреблении комбучи с плесенью могут погибнуть, заявила специалист.

Васильева подчеркнула, что напиток на основе чайного гриба нельзя пить беременным, кормящим матерям и маленьким детям. Помимо этого, компоненты комбучи могут вызывать аллергию при индивидуальной непереносимости, предостерегла эксперт.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что напиток из чайного гриба обладает общеукрепляющим действием и повышает иммунитет. Однако стоит помнить, что некоторым он противопоказан. В частности, по ее словам, это люди с повышенной кислотностью, язвенной болезнью и другими заболеваниями ЖКТ в острой фазе.