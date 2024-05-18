Раскрыт простой и полезный способ избавиться от постоянного чувства голода Доктор Роудс: проблемы со сном могут быть причиной постоянного чувства голода

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Проблемы со сном могут стать причиной появления постоянного чувства голода, рассказал биолог из Калифорнии Кристофер Роудс в комментарии для Fox News Digital. По его словам, сон необходим организму для восстановления, а при его отсутствии недостаток энергии приходится компенсировать именно через еду. Решить проблему можно, наладив биологические часы, считает Роудс.

Сон и прием пищи тесно связаны из-за их общего участия как в метаболических сигналах, так и в циркадных ритмах вашего организма. Точно так же, как мы приучаем наше тело к тому, когда ожидать сна, мы приучаем его к тому, когда ожидать еды, исходя из нашего типичного времени приема, — рассказал эксперт.

Биолог отметил, что для нормализации циркадных ритмов важна дисциплина, которая поможет отказаться от перекуса перед сном или еды поздней ночью. По словам Роудса, лучше всего есть по крайней мере за четыре — шесть часов до сна. Также он обратил внимание на предвзятое отношение к завтраку, который принято считать самым важным приемом пищи в день.

Если вы не чувствуете голода по утрам, лучше просто следовать естественным сигналам своего организма, чем заставлять себя есть из чувства долга, — сказал биолог.

Он отметил, что в некоторых случаях периодическое голодание может положительно сказаться на организме. При этом энергию можно восполнять за счет горячего зеленого чая, сказал эксперт.

Ранее ученые провели исследование, определив четыре основных типа сна. Участников эксперимента удалось разделить на тех, кто спит крепко, любителей вздремнуть, страдающих бессонницей, а также тех, кто отсыпается только по выходным. В исследовании, которое заняло 13 лет, приняли участие 3683 человека. Эксперимент среди прочего показал связь между паттернами сна и здоровьем.