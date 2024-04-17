Раскрыт приятный способ снижения риска рака простаты The Sun: для снижения риска простаты нужно эякулировать более 21 раза в месяц

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Для снижения риска развития рака простаты следует эякулировать не менее 21 раза в месяц, заявил изданию The Sun терапевт Джефф Фостер. Медик подчеркнул, что пока нельзя с уверенностью утверждать, что такой метод работает, но вероятность этого действительно есть.

По словам Фостера, соответствующий эксперимент провели еще в 2016 году, участие в нем приняло более 30 тысяч добровольцев. В ходе исследований была установлена связь активной сексуальной жизни с частотой возникновения онкологического заболевания — недуг фиксировался реже у мужчин, которые эякулировали не менее 21 раза в течение месяца в отличие от тех, у кого этот показатель был в диапазоне 4-7 раз.

Результаты показали, что у более сексуально активных мужчин риск развития заболевания был значительно ниже, — отметил.

Однако специалист уточнил, что в научной работе не учитывались другие показатели о здоровье. Иными словами, более сексуально активные испытуемые, например, могли не курить и вести более здоровый образ жизни. Тем не менее, заключил он, вероятность такой корреляции есть, поэтому «попробовать точно стоит».

Ранее врач-уролог Александра Винникова заявила, что Мужчинам старше 50 лет следует ежегодно проверяться на рак простаты. Специалист подчеркнула, что обследование стоит проходить начиная с 45 лет, если рак предстательной железы был у родственников.