Рак могут включить в число профессиональных заболеваний

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Министерство здравоохранения РФ предложило включить онкологические заболевания в список профессиональных заболеваний, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства России. Речь идет об опухолях, вызванных вредными производственными факторами.

По предложению Минздрава России, онкологические заболевания, связанные с неблагоприятными условиями труда, должны быть признаны профессиональными. Федеральный закон определяет профессиональное заболевание как повреждение здоровья, полученное в результате работы при вредных условиях, приводящее к временной или постоянной потере трудоспособности.

В связи с этим необходимо пересмотреть критерии и условия, по которым определяются профессиональные заболевания. Например, работодатели должны уплачивать страховые взносы в Соцфонд за каждого работника, а их размер должен зависеть от опасности и вредности условий труда. По данным «Коммерсанта», за прошлый год такие взносы превысили 2 трлн рублей.

Ранее онколог-хирург, доктор Хейни Юссеф заявил, что наиболее распространенными причинами рака кишечника у людей младше 50 лет стали несбалансированный рацион, сидячий образ жизни, ожирение, генетика и ошибка врачей. По его словам, симптомами онкологии такого типа являются кровотечения, вздутие живота, резкая потеря веса без видимых причин, боли в области живота, а также проблемы с кишечником, такие как диарея или запор