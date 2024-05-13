Психотерапевт указала на опасность резкого сброса веса перед летом Психотерапевт Хадарцева: для похудения стоит соблюдать режим тренировок

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Россиянам не стоит прибегать к интенсивным тренировкам, если они хотят сбросить вес перед летним сезоном, рассказала в беседе с «ФедералПресс» системный психотерапевт Юлия Хадарцева. Как отметила эксперт, желающие быстро похудеть могут столкнуться с расстройством кишечника, срывами, а также с такими расстройствами пищевого поведения, как булимия или анорексия.

По словам Хадарцевой, лишние килограммы нужно сбрасывать постепенно, при этом необходимо исключить из рациона сладкое и мучное, а также добавить спорт. Главное — не усложнять резко тренировки, а заниматься регулярно.

Помните, что для самых сильных результатов нужна регулярность. Не мучайте свое тело, любите себя, — уточнила специалист.

По словам Хадарцевой, телу и психике человека сложно справиться с резким сбросом веса. Чтобы избежать нежелательных проблем, которые могут возникнуть при тренировках, стоит соблюдать систему из 80% стабильности и 20% новизны.

Терапевт-нутрициолог Юлия Этлис ранее поделилась способом убрать выпирающий живот, который возник из-за нарушения обмена веществ. Для достижения желаемого результата стоит скорректировать питание, нормализовать сон и исправить осанку. А для снижения стресса можно подключить дыхательную гимнастику или медитацию, а также начать заниматься спортом.