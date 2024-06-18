Психолог раскрыла, кто склонен к нервному перееданию Психолог Кардиакос: к нервному перееданию склонны чувствительные люди

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Эмоционально чувствительные люди чаще других склонны к нервному перееданию, заявила в беседе с «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос. По ее словам, такое состояние происходит, когда человек начинает употреблять чрезмерное количество пищи в ответ на стресс.

К нервному перееданию склонны эмоционально чувствительные люди, которые остро реагируют на стрессовые ситуации. Люди, которые склонны к депрессии и тревоге. Они часто используют еду, как способ справиться с негативными эмоциями. Перфекционисты — люди, которые постоянно стремятся к идеалу, а также люди с заниженной самооценкой, — перечислила Кардиакос.

Она уточнила, что для лечения нервного переедания существует несколько практик, в число которых входят: занятия йогой, медитация, дыхательные практики. Разрешить проблему также могут помочь поддержка близких и физическая активность. Кардиакос обратила внимание, что переедание способно проявляться периодически, а также быть связано с внутренними конфликтами или неудовлетворенными эмоциональными потребностями.

Диетолог Ольга Лушникова ранее отметила, что стоит отличать эмоциональный голод от физического. Она добавила, что с привычкой заедать стресс должен помочь правильный рацион питания.