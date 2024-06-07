Психолог раскрыл, почему ревность лишает людей рассудка Психолог Тараянц: ревнивцы теряют рассудок из-за избытка тестостерона

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Ревнивые люди, увидев или заподозрив партнера в измене, лишаются рассудка, в том числе из-за воздействия на организм гормона тестостерона, рассказал NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. Эксперт напомнил, что ситуацию усугубляет нехватка вазопрессина и окситоцина, создающая «взрывной эффект» в виде стремления обладать второй половиной.

Психофизиологической причиной потери рассудка на фоне ревности является влияние на психику тестостерона. Его избыток при нехватке вазопрессина и окситоцина создаст взрывной эффект в виде стремления обладать партнером, готовности к агрессии и потери контроля поведения. Кроме этого, имеет значение темперамент конкретного человека, — отметил Тараянц.

По его словам, к психологическим причинам неадекватного поведения ревнивых людей стоит отнести эмоциональную незрелость и инфантильный эгоизм, низкий уровень развития социального интеллекта и ярко выраженные черты эпилептоидного характера. На фоне последнего, подчеркнул Тараянц, человеку кажется, что окружающие обязаны подчиняться его правилам, нарушения которых должны иметь для них негативные последствия.

Ярко выраженный эпилептоид чувствует своим долгом наказать окружающих, которые не оправдали его надежды и мечты, даже когда они изначально не давали никакого повода верить в иной исход событий. Социальным фактором является общий уровень напряжения в общественных отношениях, уровень агрессии в информационном потоке СМИ, а также культурная и ментальная лояльность общества к проявлениям насилия, связанного с ревностью, — подытожил Тараянц.

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