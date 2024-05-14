Психолог перечислила уничтожающие красоту и здоровье привычки Психолог Романив: жвачка может привести к появлению заломов на губах

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Кусание губ, сидение в неудобной позе, а также частое использование смартфонов наносит вред внешности человека, сообщила в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Ольга Романив. Так, например, постоянное жевание жвачки может привести к появлению заломов на губах, поэтому от такой привычки стоит отказаться для сохранения красоты.

Психолог отметила, что постоянное желание трогать лицо приводит к тому, что на нем появляются воспаления, сыпь и прыщи. Также не стоит подпирать лицо руками, чтобы не провоцировать преждевременное появление морщин. Заломы в уголках губ нередко появляются из-за частого употребления жевательной резинки. Еще двумя вредными действиями являются привычки грызть ногти и кусать губы.

Привычка тереть глаза приводит к образованию в уголках глаз так называемых гусиных лапок. Если у человека чешутся глаза, то их стоит промокнуть чистой салфеткой. Также не стоит забывать о необходимости смывать косметику перед сном. Это поможет предотвратить появление черных точек.

Кроме того, не стоит расчесывать мокрые волосы — такое воздействие вредит структуре локонов. Шея также получает колоссальную нагрузку из-за «позы креветки», которую занимает человек во время рабочего времени. Такие действия не только приводят к проблемам со спиной и появлению мигреней, но и к образованию второго подбородка и брылей. Помимо этого, стоит отказаться от использования телефона и социальных сетей перед сном. Эта привычка провоцирует бессонницу и негативно влияет на работу иммунной и эндокринной систем организма.

Нутрициолог Ольга Ильичева ранее рассказала об опасности частых перекусов, так как они могут привести к инсулинорезистентности. Одними из самых опасных полдников считаются мучные изделия, молочный шоколад, а также чай с сахаром.