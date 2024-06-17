Психолог назвала идеальную продолжительность прогулок для детей Психолог Маденко: дети должны гулять каждый день минимум два часа

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Ребенку важно ежедневно находиться на свежем воздухе, заявила NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. По ее словам, прогулки способствуют укреплению здоровья, физическому развитию и психологическому равновесию.

Рекомендуется проводить минимум один-два часа на улице в течение дня, в зависимости от возраста и погодных условий, — посоветовала эксперт.

По ее словам, если на улице царит плохая погода, можно предложить ребенку занятия в помещении, которые также будут способствовать его развитию.

Это могут быть творческие занятия, различные игры, чтение книг или даже совместное приготовление вкусных блюд. Важно поддерживать интерес и активность ребенка даже внутри помещения, чтобы компенсировать отсутствие прогулок на свежем воздухе, — предложила психолог.

Екатерина Маденко подчеркнула, что для психического развития ребенка важно избегать длительного отсутствия на свежем воздухе, поэтому рекомендуется по возможности обеспечивать ребенка прогулками каждый день, даже если они будут недолгими.

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