Психофизиолог объяснила, почему патчи бесполезны против «гусиных лапок» Психофизиолог Дубинская: против морщин в уголках глаз поможет самомассаж

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Психофизиолог Анастасия Дубинская в эфире YouTube-канала «Алексей Дементьев» заявила, что инъекции в уголки глаз имеют негативные последствия. Патчи в борьбе с «гусиными лапками» также бесполезны. Эксперт подчеркнула, что поможет только самомассаж.

Вам нужно правильно поставить руки: одной обхватить лоб, другая — тянет кожу от виска вниз. У вас получается как будто распорка. Вы немного потянули, чувствуете сопротивление, остановитесь. Подождите, пока мышца ослабнет, и продолжайте немного растягивать кожу, — поделилась психофизиолог.

По ее словам, при инъекциях в лучшем случае женщина «заморозит мышцу» и будет похожа на фарфоровую куклу. В худшем — потеряет зрение.

Патчи, в свою очередь, могут лишь немного увлажнить область под глазами. Однако они не борются с возрастными изменениями.

Косметолог-эстетист Наталья Рябинова ранее объяснила, откуда берутся морщины на шее, или так называемые кольца Венеры. По ее словам, они появляются не из-за старения кожи, а из-за неправильного ухода. Частое использование гаджетов и проблемы с осанкой также могут привести к таким морщинам. Специалист подчеркнула, что в каждом возрасте уходовая косметика за зоной декольте подбирается индивидуально.