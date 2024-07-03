Психиатр назвал неожиданные последствия депрессии Психиатр Вилков: депрессия может вызвать деменцию

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Депрессия может вызвать деменцию, поскольку из-за нее может нарушиться работа нейромедиаторов, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-психиатр Алексей Вилков. По его словам, также депрессия может привести к нарушению адаптации к жизни в целом.

Врач объяснил, что нейромедиаторы влияют на работу мозга и могут менять его структуру. Если у человека в молодости проявляется депрессия, она может привести к нарушениям в области коммуникации и эмоциональности. Кроме того, у человека начинает страдать эмоциональный и социальный интеллект.

Это нарушение может проявиться уже в зрелом возрасте как нарушение памяти. Этого исключать нельзя. Такие случаи бывают довольно часто, если есть фактор наследственности, когда родственники (например, родители, бабушка, дедушка) страдали депрессией и деменцией. Тогда риск появления деменции выше, чем у других людей, — добавил Вилков.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, если грусть продолжается больше месяца, то это уже признак клинической депрессии. По его словам, если от плохого настроения не спасают прогулка по парку или занятия спортом, это также может означать депрессию.

До этого исследователи Дартмутского колледжа в США создали мобильное приложение MoodCapture для определения депрессии по фотографиям лица. Разработчики внедрили искусственный интеллект, который, как они утверждают, способен обнаружить признаки расстройства еще до того, как их заметит человек.