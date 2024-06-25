«Прокормит всю семью»: названа идеальная площадь огорода Чаплин: всю семью прокормит огород площадью минимум 150–300 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если есть планы приобрести дачный участок для посадки овощей и ягод, то следует выбрать земли сельскохозяйственного назначения для садоводства и огородничества, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что на таких участках позволяется возводить жилые дома, но без права на регистрацию по месту жительства. В советскую эпоху часто выдавались участки площадью по шесть соток, чего было достаточно, чтобы урожай с огорода обеспечивал продовольствием всю семью, напомнил эксперт.

По словам депутата, опытные дачники убеждены, что оптимальный размер участка составляет 10 соток: это позволяет высадить плодовые деревья, хвойные растения и построить удобный дом для отдыха всей семьи. Чаплин посоветовал в первую очередь оценить потребности семьи в свежих продуктах. Это включает в себя определение количества фруктов, овощей и зелени, которые потребуются на год. Для этого глава Союза дачников посоветовал составить подробный список продуктов, которые есть желание выращивать, и рассчитать, сколько места занимает каждая культура.

Например, семье из четырех человек может потребоваться около: около 30 кг картофеля, 20 кг моркови, 20 кг свеклы, 15 кг лука и чеснока, 10 кг зелени и трав (петрушка, укроп, салат и т. д.), 30 кг томатов и огурцов, несколько фруктовых деревьев и кустарников ягод. Правильная планировка участка существенно увеличит его продуктивность. Разделите площадь на зоны для разных культур, учитывая их потребности в свете и влаге. Крупные культуры, как картофель и капуста, требуют больше места, в то время как зелень и травы можно выращивать на меньших участках. Для определения минимальной площади можете использовать следующие расчеты: картофель — примерно 40 кв. м, морковь и свекла — по 10-15 кв. м, лук и чеснок — 5-10 кв. м, томаты и огурцы — 20-30 кв. м, зелень — 5-10 кв. м. В итоге, площадь участка, необходимая для удовлетворения потребностей семьи из четырех человек, составляет около 150–300 кв. м, — сказал Чаплин.

Он добавил, что если есть желание добавить больше культур или иметь разнообразные сорта, площадь может увеличиться. Для начинающих садоводов депутат посоветовал участок площадью около 600 квадратных метров (шесть соток), который позволит не только получать достаточное количество урожая, но и обеспечить место для создания компостных куч, теплиц или парников, а также зон отдыха. Чаплин напомнил, что следует подумать о будущем. Возможно, появится желание расширить ассортимент культур, построить теплицу или установить дополнительные системы полива. Поэтому покупка участка немного большего размера, чем первоначально предполагается, может оказаться полезной стратегией.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что в период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения. По его словам, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи пасленовым.