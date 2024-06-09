Препарат от болезни Бехтерева могут включить в список жизненно необходимых Минздрав намерен признать препарат от болезни Бехтерева жизненно необходимым

Минздрав России рассмотрит вопрос включения препарата для лечения болезни Бехтерева в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, это необходимо для контроля за ценообразованием лекарства.

Мы будем рассматривать этот препарат для внесения в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы цену на него можно было регулировать, — сказал он.

Мурашко не раскрыл предполагаемую стоимость препарата. Он переадресовал вопрос об этом производителю.

В апреле стало известно, что Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, его разработали российские ученые. Препарат прошел все необходимые испытания, показав высокую эффективность и безопасность его применения.

Как отмечал ранее Мурашко, препарат появится в обороте примерно через три месяца. По его словам, лекарство получило регистрацию и уже запущено в производство.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме глава Миндрава РФ отмечал, что российская система здравоохранения финансирует разработки по оказанию высокотехнологичного и дорогостоящего лечения. Он отметил, что министерство заинтересовано в снижении стоимости и повышении доступности наиболее современных методов лечения и соответствующей продукции для россиян.