Пожилым посоветовали, как легче перенести жару Гериатр Рунихина: пожилым нужно пить больше воды в жару

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Пожилым людям в жару нужно пить больше воды и питаться легкими продуктами, рассказала в беседе с «Москвой 24» главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. По ее словам, также рекомендуется избегать прямых солнечных лучей.

В обычное время пожилым женщинам рекомендуется употреблять в день 1,6 л чистой воды без газа, мужчинам — 2 л. В жару ее количество стоит увеличить на 200–300 мл. При этом лучше не употреблять сладкие напитки — они будут только усиливать жажду, — объяснила специалист.

Гериатр отметила, что наиболее восприимчивы к жаре пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами дыхательной системы и сахарным диабетом. Им рекомендуется пить воду и соблюдать режим приема лекарственных препаратов, чтобы облегчить свое состояние в жаркую погоду.

Также лучше избегать тяжелой физической нагрузки и длительного нахождения на открытом воздухе, добавила Рунихина. На улице можно посидеть в тени, а дома нужно обязательно проветривать помещение или включать кондиционер, если есть. Кроме того, важно следить за питанием и стараться не перегружать ЖКТ. Для этого можно выбирать свежие продукты.

Это могут быть ягоды, фрукты, овощи, кисломолочная продукция, нежирный кефир, творог. От жирного мяса и других тяжелых продуктов лучше отказаться, — заключила гериатр.

Ранее нутрициолог Ирина Семаева рассказала, что жирная пища и острые блюда, а также соль, кофе и алкоголь могут негативно повлиять на организм пожилого человека. Также вред могут причинить и некоторые фрукты. Так, например, употребление более одного банана или груши в день может привести к нарушению углеводного обмена, пояснила она.