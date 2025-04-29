Пожилым перечислили ягоды, снижающие холестерин Диетолог Русакова посоветовала есть чернику для снижения уровня холестерина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилым людям полезно включить в рацион чернику, малину и облепиху, заявила «Москве 24» диетолог Дарья Русакова. Она отметила, что употребление этих ягод помогает снизить уровень холестерина.

Облепиха полезна тем, что нормализует липидный обмен. С возрастом он нарушается, что приводит к повышению уровня холестерина, — подчеркнула Русакова.

Кроме того, эта ягода содержит омега-7 жирные кислоты, которые помогают сохранять здоровье слизистых оболочек, отметила врач. Черника, по ее словам, содержит насыщенные пигменты — антоцианы, защищающие зрительную систему от возрастных изменений. Малина — ценный источник магния, который поддерживает здоровье сердца и сосудов, добавила Русакова.

Нутрициолог Ирина Писарева ранее заявила, что каши, овощи, фрукты, орехи, растительные масла и жирная рыба могут снизить уровень холестерина. По ее словам, важно употреблять клетчатку, пищевые волокна и полиненасыщенные жирные кислоты.