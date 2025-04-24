Пожилым дали советы, как пережить «погодные качели» Геронтолог Новоселов призвал пожилых принимать лекарства при скачках температуры

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Во время перепадов температуры пожилым важно принимать необходимые лекарства, одеваться по погоде, а также по возможности выбираться за город, заявил «Москве 24» геронтолог Валерий Новоселов. В холод, по его словам, лучше утеплиться, а в жару — находиться в помещениях с кондиционером.

Первое, что важно, — не отказываться от уже назначенной терапии и принимать лекарства. <...> В пики температур нужно быть очень аккуратным, так как может нарушиться терморегуляция тела. Это нередко приводит к солнечному удару, — предупредил Новоселов.

При повышении температуры он посоветовал поехать на дачу. За городом, как правило, нет асфальта, от которого исходит жар, и много зелени, пояснил геронтолог. Он добавил, что на прогулки следует надевать головной убор и хлопковую свободную одежду светлых тонов, а также не забывать бутылку с водой.

Диетолог Дарья Русакова ранее предупредила, что слишком сладкие и кислые фрукты могут навредить пожилым людям при определенных заболеваниях. По ее словам, пенсионерам лучше ограничить употребление бананов и манго.