Повар рассказал, как выбрать качественное мороженое Повар Крюков: лучше брать мороженое стоимостью более 120 рублей

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При покупке качественного мороженого стоит выбирать то, в составе которого есть натуральные ингредиенты, заявил в беседе с ОТР член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Он также призвал покупать лакомство стоимостью более 120 рублей.

На данный момент ниже 120 рублей лучше не брать. Все-таки от 120 рублей при тех ценах, которые сейчас у нас на рынке на всю молочную продукцию, это оптимальная цена для мороженого, — предупредил Крюков.

Он также обратил внимание на то, что присутствие в составе сладкого продукта заменителей молочного жира, пищевых добавок и растительных ингредиентов может говорить о желании производителя сэкономить. Крюков отметил, что хранить мороженое можно до полугода, в зависимости от входящих в него компонентов, . Однако лучше выбирать то, которое оставалось бы в холодильнике не более месяца.

Гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова уточнила, что неправильное хранение мороженого может привести к отравлению. Больше всего такое лакомство опасно для детей, беременных женщин и людей со слабым иммунитетом.

Проверки Роскачества находили даже кишечную палочку. Представляете, свинец находят там, металлы, превышающие дозировки. Поэтому вероятность высока, это же молочный продукт, вкусная и питательная среда для бактерий, — напомнила врач.

Диетолог Марьяна Джутова ранее допустила, что мороженое может вызвать эмоциональную зависимость. Она добавила, что чрезмерное употребление продукта может привести к сахарному диабету и другим заболеваниям.