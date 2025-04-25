«Потеряла эффективность»: врач о детской прививке от столбняка Врач Лебедев заявил, что детская прививка от столбняка не защищает взрослых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прививка от столбняка, сделанная в детстве, теряет эффективность у взрослых при отсутствии регулярной ревакцинации, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, в рискованных ситуациях необходима экстренная вакцинация.

У взрослых прививка от столбняка, сделанная в далеком детстве, при отсутствии регулярной ревакцинации уже давно потеряла свою эффективность. Поэтому в рискованных ситуациях следует перестраховаться и в экстренном порядке дополнительно ввести дозу противостолбнячной вакцины, — объяснил медик.

Лебедев отметил, что столбняк — вакциноуправляемая инфекция, и плановая вакцинация проводится детям с трех месяцев до 17 лет. Взрослым необходима ревакцинация каждые 10 лет. Несмотря на снижение заболеваемости, в России ежегодно регистрируется около 30−35 случаев столбняка с высокой летальностью.

Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призвало не пренебрегать профилактикой столбняка. По словам специалистов, инфекцию легче предотвратить, чем лечить.