Посадите эти травы на участке — не пожалеете: организм скажет вам спасибо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть целый ряд полезных трав, которые можно вырастить у себя на даче. Они благоприятно влияют на ЖКТ и являются отличным дополнением к различным блюдам. Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала, что можно посадить на своем участке.

Мята считается самым популярным эфирно-масличным растением, которое используют в косметических целях, пище и лечении. Перечная мята успокаивает и расслабляет. Также часто выращивают мелиссу, которая похожа на мяту, но обладает лимонным ароматом и хорошо успокаивает нервную систему.

Также можно вырастить монарду. Ее рекомендуют при онкологических заболеваниях, так как она задерживает рост патологических клеток, передают «Известия».

Часто выращивают душицу, тимьян, иссоп и шалфей — эти цветы очень полезны и в кулинарии, и как лекарственные растения: помогают при простудах, улучшают работу ЖКТ. Успешно выращивают дачники ароматическую лаванду, обладающую седативным эффектом. А котовник утоляет головную боль, — сказала Татаренко.

Ранее биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.