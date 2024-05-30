Подолог напомнила о вреде маникюра с гель-лаком Подолог Катенина: неправильное нанесение гель-лака приводит к повреждению ногтей

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Постоянное использование гель-лака приводит к повреждению ногтей, заявила в беседе с Пятым каналом подолог Ирина Катенина. Она добавила, что в последние десять лет наблюдает большое количество клиентов с жалобами на долгосрочный маникюр.

Я работаю с ногтями с двухтысячного года, и такого повального повреждения ногтей, которое происходит последние десять лет, я не наблюдала никогда. Все это — последствие неправильного ношения и нанесения гель-лака, — вспомнила Катенина.

Эксперт ногтевого сервиса Анна Романова посоветовала не только делать перерывы в ношении гель-лака, но и серьезно подходить к выбору мастера по маникюру. Она предложила выяснить, какие фрезы и аппарат использует специалист. Новичок, не зная правильной техники, может использовать жесткий инструмент для снятия покрытия и вместе с ним удалить дорсальный слой с ногтевой пластины.

Тогда, по словам Катениной, может развиться синегнойная палочка или грибковое поражение. Это может привести к потере ногтя. Подолог напомнила, что оптимальный срок носки гель-лака составляет 14 дней. В исключительных случаях его можно продлить до 21 дня.

Инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля ранее указывала на то, что перед походом к мастеру не стоит пользоваться какими-либо кремами или самостоятельно проводить бьюти-процедуры. Такие советы, по ее мнению, позволят специалисту более качественно выполнить услугу.