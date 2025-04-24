Першение в горле связали с одним серьезным заболеванием Аллерголог Пиговаева заявила, что першение в горле может быть при поллинозе

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Першение в горле и затрудненное дыхание могут сигнализировать о поллинозе — аллергическом заболевании, которое провоцирует пыльца растений, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аллерголог Надежда Пиговаева. Болезнь, как правило, проявляется в виде чихания, зуда и заложенности в носу, отметила врач.

Это происходит из-за мельчайших частиц пыльцы, которые проникают в дыхательные пути и активируют иммунную систему. Симптомы возникают из-за реакции организма на пыльцу, — объяснила Пиговаева.

У некоторых людей поллиноз может вызвать слезоточивость и отек глаз, добавила врач. Она предупредила, что это заболевание ухудшает качество жизни, нарушает режим сна, а также снижает работоспособность, более того, оно может повлечь за собой бронхиальную астму.

Иммунолог Надежда Логина ранее заявила, что сезонная аллергия может спровоцировать развитие отека Квинке. По ее словам, такая реакция на цветение растений при наихудшем сценарии грозит анафилактическим шоком.