Педиатр перечислила фатальные ошибки при укусе клеща Педиатр Семенюк сочла серьезной ошибкой выдавливать клеща пальцами

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Клеща категорически нельзя выдавливать пальцами или ногтями, резко выдергивать и выбрасывать, а также заливать маслом или спиртом, заявила KP.RU педиатр Мария Семенюк. Кроме того, по ее словам, крайне опасно пытаться поджечь насекомое.

Если заметили клеща, то следует быстро и правильно удалить его, — чем дольше насекомое находится на вашем теле, тем выше риск заражения, — напомнила Семенюк.

Она предупредила, что при сдавливании потенциально зараженный клещ может выделить в рану еще больше инфицированной слюны. Врач добавила, что при резком выдергивании насекомого пинцетом или пальцами его тело может оторваться от головы. Оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление, пояснила Семенюк.

Инфекционист Вера Сережина ранее заявила, что крайне важно не упустить время после укуса клеща, особенно если речь идет о клещевом энцефалите. По ее словам, своевременные меры могут спасти жизнь, поэтому критическими считаются первые три дня после укуса.