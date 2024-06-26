Парфюмер назвала притягательные для мужчин ароматы Парфюмер Урбан: мужчин притягивает запах мускуса и розы

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Мужчин притягивает запах мускуса, придающий аромату глубину и стойкость, заявила в беседе с «Газетой.Ru» парфюмер Мари Урбан. Она добавила, что также мужчин привлекают духи с нотами ванили и розы.

Теплый, мягкий, чувственный аромат мускуса обладает способностью притягивать внимание и покорять сердца, — уточнила она.

По ее словам, нота ванили также добавляет аромату шарм и теплоту. При этом самым влекущим ингредиентом для мужчин стала роза. Урбан предложила женщинам обратить внимание на те парфюмерные композиции, где этот ингредиент находится в «сердце» аромата, а в шлейфе присутствуют восточные специи.

Химик и парфюмер Валерия Нестерова ранее посоветовала использовать в летний период фруктовые, ягодные, цитрусовые и травяные ароматы. Она уточнила, что в жару стоит обратить внимание на парфюм с салицилатами, так как они входят в косметические средства для загара.

Химик прежде рекомендовала наносить духи, распыляя их над головой, чтобы добиться объемного аромата. Она также предложила применять парфюм в области задней части шеи по линии роста волос.