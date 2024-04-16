Водителей-мужчин предупредили об опасности узкой одежды Врач Лычагин: узкие джинсы приводят к бесплодию у водителей-мужчин

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Мужчины, которые ездят за рулем в обтягивающей одежде, особенно в узких джинсах и нижнем белье, могут нанести серьезный вред своему репродуктивному здоровью, предупредил врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», долгое время, проведенное за рулем, только увеличивает эти риски.

Риск повышается, если одежда сделана из синтетики, что приводит к нарушению терморегуляции. Повышение температуры в паховой зоне, даже если оно незначительно, ухудшает сперматогенез, — сказал эксперт.

По словам уролога, застой кровоснабжения в малом тазу также может привести к бесплодию. Водителям необходимо выбирать удобную одежду, особенно при длительной поездке на автомобиле, сказал Лычагин.

Ранее сообщалось, что в Дагестане водитель получил штраф за то, что во время движения поднес руку к носу и ковырялся в носу. Камера фиксации нарушений посчитала, что мужчина разговаривал по телефону. Сам он утверждает, что не пользовался телефоном или какими-либо другими устройствами. Гражданину назначили штраф 1,5 тысячи рублей за разговор по телефону во время управления автомобилем. Сам он отрицает вину и намерен обжаловать выписанный ему штраф.