Онлайн-заказ лекарств и прием у врача: как работают экосистемы здоровья

Фото: АО ЦВ ПРОТЕК

С развитием в России сервисов доставки и онлайн-площадок для заказа продуктов, еды из ресторанов, бытовой техники стали активно эволюционировать и онлайн-аптеки. Сейчас они даже могут побороться с другими площадками за лидерство в сфере электронной торговли. Дело в том, что сайты, предлагающие людям покупку лекарств в интернете, добавляют дополнительные опции для клиентов и стремятся сделать заботу о здоровье максимально удобной и доступной для всех пользователей. Однако в этом процессе есть определенные сложности. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Почему россияне выбирают онлайн-аптеки

Как показывают всероссийские и международные исследования, покупка лекарств в интернете становится все более популярной у потребителей. В настоящее время свыше 14% от всего аптечного рынка приходится именно на онлайн-сегмент (DSM Group, 12 мес. 2024 г.). Продажи в интернете превысили 283 млрд рублей. Причем такая практика все более стремительно распространяется не только в Москве, где практически каждая пятая покупка препаратов совершается онлайн, но и в регионах России, которые догоняют столицу по этому показателю.

Многие респонденты отмечают, что, приобретая необходимые лекарства в интернете, они экономят деньги, ведь на сайтах цены ниже, чем в аптеках (Data Insight, 2024 г.). Кроме того, у них есть возможность сравнивать стоимость препаратов в разных точках продаж. Также россияне отмечают, что в онлайн-аптеках намного шире ассортимент. Еще одним преимуществом покупки лекарств в интернете становится конфиденциальность. Часто в аптеках люди стесняются купить то или иное средство, потому что в помещении находятся незнакомые люди. Эта проблема полностью исчезает при онлайн-заказе. Помимо этого, для многих россиян покупать препараты онлайн более удобно, чем покупать очно: больше не нужно выкраивать время, приходить лично в аптеку.

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Но важно учитывать, что далеко не все лекарства, которые можно заказать в интернете, курьер сможет привезти домой. Российские законы запрещают доставку рецептурных препаратов. Пока их можно купить только лично при предъявлении соответствующего назначения врача. Однако эта категория лекарств в то же время является очень востребованной у россиян. Судя по данным исследований, рецептурные препараты включены в каждый второй онлайн-заказ. Так что пока потребители часто заказывают их на сайте, но забирают самостоятельно из аптек или партнерских точек.

Фото: АО ЦВ ПРОТЕК

Что такое маркетплейсы здоровья

Помимо непосредственной покупки лекарств, аптеки стараются предлагать потребителям и другие функции, доступные в интернете. По сути, сейчас в России создаются целые маркетплейсы здоровья. Так, например, пользователям одной из федеральных платформ сегодня могут быть доступны самые разные услуги. Помимо непосредственной покупки лекарств, они имеют возможность записаться на прием к врачу или лабораторные исследования и заказать их расшифровку. Также россиянам предлагают на том же сайте воспользоваться телемедицинскими сервисами.

Покупка лекарств — лишь один из этапов заботы о здоровье. Ему предшествует диагностика, консультации врачей, обследования. Сам процесс терапии требует контроля и мониторинга показателей состояния организма. Поэтому наша цель — не просто дать пользователю таблетку, а собрать в комплексе все нужные лекарственные препараты и медицинские услуги, — сообщила директор по развитию цифровой экосистемы онлайн-ресурса «Здравсити» Вероника Боровлева.

Она подчеркнула, что стратегическая задача сегодня заключается в том, чтобы создать единую платформу заботы о здоровье.

Похожие практики существуют и за рубежом. В западных странах такие IT-решения уверенно держатся среди лидеров рынка. Например, американская Amazon Pharmacy и европейская Doc Morris активно развивают на своей площадке услуги телемедицины и записи на лабораторную диагностику. И эти сервисы пользуются популярностью у потребителей. По словам Боровлевой, в последние годы в мире действительно значительно укрепился тренд на создание больших полноценных экосистем здоровья, которые включают в себя не только фармацевтические услуги, но и медицинские. Однако в России эта тенденция пока только зарождается.

Современный потребитель уже привык решать на одной площадке одновременно несколько своих задач. И если уже сейчас можно вызвать в одном приложении такси и заказать обед, то кажется совершенно логичным на одной площадке купить препараты железа и анализы для отслеживания его уровня с расшифровкой и рекомендацией врача, — считает она.

По ее словам, в России постепенно тоже идут по этому пути. Уже разработаны все необходимые сервисы и решения для проведения телемедицинских консультаций, налажены шлюзы взаимодействия с лабораториями, которые проводят анализы, и клиниками. Сейчас, уточнила она, в этом сложном и многоуровневом процессе наступает фаза создания бесшовного экосистемного опыта для потребителя.

Фото: АО ЦВ ПРОТЕК

Боровлева отметила, что подобные маркетплейсы здоровья будут удобны особенно для жителей отдаленных регионов России. Люди, которые имеют ограниченный доступ к лекарственной и медицинской помощи по объективным причинам, благодаря таким онлайн-площадкам смогут оперативно получать консультации у нужных им узконаправленных специалистов. Кроме того, по ее мнению, россияне таким образом получат комплексное решение проблем с наличием необходимых им препаратов в ближайших аптеках.

Как россиянам может помочь телемедицина

Телемедицинские консультации — одна из ключевых услуг, которые предлагают потребителям маркетплейсы здоровья. Спрос на такую услугу в России неизменно растет, сообщили в Минздраве. Так, в 2023 году специалисты подведомственных клиник провели более восьми миллионов дистанционных приемов, включая врачебные консилиумы. А с 2019 года, по данным министерства, объем подобных услуг увеличился в 11 раз. В первой половине 2024 года спрос на онлайн-консультации врачей вырос почти на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чаще всего россияне записываются на дистанционный прием к терапевту, педиатру, гинекологу, психологу и дерматологу. А в первой половине 2024 года пользователи стали чаще прибегать к онлайн-консультациям с врачами ЛФК и стоматологами. Также такой услугой порой пользуются женщины, чтобы задавать вопросы косметологам, эндокринологам по приему БАД и уходу за собой.

Однако все же важно понимать, что онлайн-прием врача не равноценен личному. Без очной встречи врач не может корректно поставить диагноз пациенту. Чтобы это сделать, сначала ему нужно будет назначить необходимые анализы и получить данные дневников самонаблюдения. Вот тут на помощь придут онлайн-консультации. Они позволят сделать первую встречу со специалистом максимально продуктивной и, что особенно приятно для пациентов, сэкономить деньги.

Также на онлайн-консультациях нельзя назначать лекарства. Однако врач сможет, например, разъяснить пациенту побочные эффекты от того или иного препарата. Кроме того, очень часто у людей возникают вопросы по их заболеванию или приему таблеток, назначенных ранее доктором. Все эти нюансы тоже можно обсудить в онлайн-режиме. Для того чтобы просто задать вопрос, больше не придется заранее записываться на прием, ждать назначенной даты, терять время в очереди. Во время онлайн-консультаций врач может эффективно сопровождать пациента, объяснять его состояние в текущее время, давать рекомендации, что делать дальше, отвечать на любые вопросы.

Такой формат цифрового взаимодействия дисциплинирует пациента. У человека появляется больше ответственности за свое здоровье, повышается, так называемая комплаентность. Вместо того чтобы оттягивать поход к врачу, он охотнее получит консультацию онлайн и дальнейшие рекомендации к терапии, будет стараться фиксировать ключевые показатели состояния здоровья для контроля эффективности лечения. И все это в условиях максимального комфорта и без стресса, — считает Вероника Боровлева.

Эксперт считает, что площадки с таким функционалом точно влюбят в себя пользователей и получат широкую популярность.

Мы видим запрос на такой сервис со стороны пользователей. Только за последний год мы реализовали более 30 программ поддержки здоровья по различным направлениям, в которых приняли участие свыше 300 тысяч человек. Люди хорошо реагируют на дополнительную ценность. Особенно, если это касается их здоровья, — отметила Боровлева.

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