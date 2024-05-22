Онколог раскрыл главные причины развития рака груди у женщин Онколог Асташов: рак груди провоцируют стрессы и поздние первые роды

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Факторами риска для развития рака молочной железы являются хронический стресс, поздние первые роды и отсутствие беременности, рассказал NEWS.ru завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения Владимир Асташов. По его словам, причиной появления злокачественного образования в груди у женщин также может стать наличие подобных заболеваний у ближайших родственников.

Факторами риска для развития рака молочной железы являются рак груди у ближайших родственников, злоупотребление алкоголем и курением, воздействие радиации, канцерогенов, УФ, высокая калорийность пищи, избыток жиров, лишний вес, отсутствие беременностей, поздние первые роды, раннее начало менструаций и поздняя менопауза, вирусные инфекции (ВИЧ, гепатит С), хронический стресс, — сказал Асташов.

Ранее онколог Денис Романов заявил, что рак может быть излечим даже на поздней стадии, все зависит от типа заболевания и распространенности метастазов. По словам врача, многие люди после постановки диагноза впадают в панику, однако шанс на выздоровление есть даже на третьей и четвертой стадии заболевания. При этом он подчеркнул, что важно не опираться на нетрадиционную медицину, поскольку это может привести к трагическим последствиям.