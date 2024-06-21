Онколог призвал не заниматься самолечением при изменении родинок Онколог Файзиев: только врач может отличить родинку от других образований

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Родинки могут отличаться от доброкачественных образований по консистенции, строению и форме, заявил в беседе с Пятым каналом врач-онколог и хирург Эдуард Файзиев. По его словам, только специалист способен обнаружить опасное образование.

Если вы обнаружили у себя образование на коже, которое стало видоизменяться, расти, которое поменяло цвет, поменяло границы или вдруг появился какой-то светлый венчик вокруг этого образования, вдруг оно стало зудеть, вызывать жжение, кровить, не ставьте сами себе диагноз, — уточнил Файзиев.

Онколог также напомнил, что в группу риска попадают люди, у которых есть родственники, переболевшие меланомой кожи. Им стоит хотя бы раз в год проходить осмотр у дерматоонколога. Новообразования могут быть опасны для людей с рыжими волосами и веснушками, а также для тех, кто любит чрезмерно загорать.

Он также призвал не переживать при травматизации невуса. Хирург предложил обработать образование перекисью или антисептическим раствором, приложить тампон к месту кровотечения, а после отправиться к врачу. Он сможет определить статус новообразования и назначить лечение.

Дерматовенеролог Роман Иванов ранее предупредил, что цвет родинки не всегда позволяет определить ее злокачественность. По его словам, важно регулярно осматривать новообразования, чтобы отслеживать изменения в их размере, форме и цвете.