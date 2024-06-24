Онколог предупредила о ранних симптомах рака кишечника Онколог Магомедова: резкое похудение может сигнализировать о раке кишечника

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Резкая потеря веса, бледность могут быть первичными симптомами рака кишечника, заявила в беседе с порталом «Страсти» онколог Хамис Магомедова. Она предупредила, что болезнь часто маскируется под другие виды расстройства пищеварения.

На ранних стадиях у коварной болезни часто не бывает выраженных признаков, они появляются позже. В этом и заключается его основная опасность. Важно анализировать сигналы организма, чтобы своевременно узнать диагноз и начать терапию, — уточнила Магомедова.

Онколог обратила внимание на то, что болезнь часто приводит к снижению аппетита. Это возникает из-за того, что в организме происходит гормональный сбой и давление на внутренние органы. Пациент с онкологией может замечать у себя метеоризм, кровотечение из заднего прохода, а также болезненные ощущения, спазмы, распространяющиеся на спину и ноги, перечислила Магомедова.

Онколог-хирург Хейни Юссеф ранее предупредил, что у людей младше 50 лет рак кишечника может развиться из-за несбалансированного рациона, сидячего образа жизни, большого веса, а также генетики или ошибки врачей. Он добавил, что пациенты нередко списывают первые симптомы рака на другие диагнозы.