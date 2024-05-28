Онколог перечислила самые опасные регионы для загара Онколог Раджабова: наиболее опасно загорать в Австралии и Новой Зеландии

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Наиболее опасно загорать в Австралии и Новой Зеландии, рассказала в беседе с aif.ru онколог Замира Раджабова. По ее словам, в этих странах очень тонкий озоновый слой.

Наиболее опасно ультрафиолетовое излучение в странах с тонким озоновым слоем — в Австралии и Новой Зеландии. В Австралии, например, самая высокая заболеваемость меланомой кожи — около 40 случаев на 100 тысяч, — объяснила медик.

Врач отметила, что в России случаи меланомы часто фиксируются в Приволжском и Южном округах, так как там большое количество солнечных дней в году. Однако загорать в городе не менее опасно, чем на пляже, поскольку меланома появляется из-за определенной дозы ультрафиолетового излучения, а не от солнечного тепла, заключила Раджабова.

Ранее онколог Евгений Черемушкин предупредил, что загорать опасно людям, принимающим определенные лекарства. Специалист уточнил, что категорически запрещено долго находиться на солнце тем, кто страдает аллергией.

До этого дерматолог-косметолог Элина Васильева рассказала, что солнцезащитные кремы помогут защитить кожу от старения под воздействием солнца, а также уберечься от рака. Она пояснила, что ультрафиолетовые лучи проникают глубоко в кожу и разрушают ее.