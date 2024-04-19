Онколог перечислил признаки опасных родинок Врач Пылев: изменение цвета и формы родинки может означать проблемы со здоровьем

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Изменение цвета и формы, быстрый рост или появление мокнущей поверхности родинки должны насторожить человека, рассказал в беседе с «Радио 1» врач-онколог Андрей Пылев. По его словам, эти признаки указывают на то, что родинка могла стать злокачественной.

Врач отметил, что на опасность родинки также указывает выпадение волос, зуд и болевые ощущения. При появлении таких признаков следует пройти обследование.

Если родинка потенциально проблемная, мы знаем, что это не зло, но вероятность проблем существует, то лучшая профилактика — удаление. Для того чтобы эти родинки диагностировать, выполняется дерматоскопия — исследование, которое позволяет их визуализировать под большим увеличением, — объяснил онколог.

С помощью цифровой дерматоскопии можно понять, представляет ли родинка проблему или нет, уточнил медик. Злокачественная опухоль может развиться из-за тайной хронической травматизации, то есть когда родинка постоянно трется, например, о белье, или из-за ультрафиолетового излучения.

Ранее другой врач-онколог Антон Иванов рассказал, что определить опасность родинки можно по ее размеру: риски представляют средние и крупные невусы. Специалист подчеркнул, что такие родинки имеют склонность к перерождению в меланому. Стоит обратить особое внимание на невусы, размер которых больше 1,5 мм.