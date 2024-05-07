Онколог перечислил факторы риска, провоцирующие развитие меланомы Онколог Пильх: агрессивный ультрафиолет может привести к развитию меланомы

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Одним из факторов риска, провоцирующих развитие меланомы, является агрессивное влияние ультрафиолета, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-онколог Михаил Пильх. По его словам, эта форма рака кожи быстро прогрессирует и имеет весьма неблагоприятные прогнозы.

Медик отметил, что к факторам риска развития заболевания также относятся механическое повреждение родинок, частое посещение солярия и нордический тип кожи. Меланома считается распространенной проблемой для светло-русых европейцев, поскольку светлая кожа крайне чувствительна к УФ-излучению и травматизму.

В России этот рак тоже достаточно распространен среди разных возрастных категорий — как правило, людей 40–65 лет. Людям со смуглой или темной кожей повезло больше — у них меланома встречается гораздо реже, но при этом ведет себя крайне агрессивно, — объяснил онколог.

Пильх добавил, что меланома может влиять не только на кожу, но и на другие органы, например желудок, кишечник, глаза, мозг, слизистую носа и половые органы. Кроме того, этот вид рака очень быстро метастазирует, поэтому считается одним из самых опасных.

Ранее другой онколог Денис Романов заявил, что рак может быть излечим даже на поздней стадии, все зависит от типа заболевания и распространенности метастазов. По словам врача, многие люди после постановки диагноза впадают в панику, однако шанс на выздоровление есть даже на третьей и четвертой стадии заболевания.