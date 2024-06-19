Онищенко рассказал о симптомах «малой чумы» Онищенко: у пациентов с туляремией температура поднимается до 38–40 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При туляремии у больных быстро поднимается температура до 38–40 градусов, заявил заслуженный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко. По словам специалиста, ореолом распространения туляремии, или «малой чумы», являются все континенты северного полушария, пишет НСН.

Начинается туляремия остро, с внезапного подъема температуры до 38–40 градусов. Чуть позже добавляются головная боль и головокружение, болят мышцы и поясничная область, наблюдаются потеря аппетита и рвота. Полный набор интоксикации, — перечислил Онищенко.

Инфекционист Елена Мескина ранее обратила внимание на то, что при туляремии может произойти серьезное воспаление лимфатического узла, а также начаться лихорадка и боли в животе. Она предупредила, что в некоторых случаях для помощи пациентам может потребоваться хирургическое лечение.

Мескина прежде указала на то, что Россия не столкнется со вспышкой туляремии. Однако в стране иногда происходит подъем числа пациентов с таким заболеванием. Им чаще всего заражаются люди, предпочитающие проводить много времени в лесу или полежать на скошенной траве. Инфекция также передается респираторным путем.