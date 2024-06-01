Онищенко раскрыл, сколько семей в России не могут иметь детей Онищенко: 5% российских семей никогда не смогут иметь детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

В России порядка 5% семей не могут иметь детей по состоянию здоровья, заявил врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru. По его словам, это серьезная цифра. Причина в том, что возраст первого рождения дошел до 32 лет. При этом уже в 26 лет женщина считается старородящей, заявил он.

На самом деле показатели здоровья детей, неслучайно позавчера, по-моему, Путин на заседании совета по нацпроектам, дельная мысль прозвучала от ивановского губернатора, что нам нужна отдельная программа по детям. В России 5% семей не могут иметь детей. Либо у мамы, либо у отца здоровье не позволяет. Это высокая цифра. Она прежде всего рождается из-за того, что возраст первого рождения дошел до 32 лет, — объяснил Онищенко.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о продлении выплат 450 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей на погашение ипотеки до конца 2030 года. На пролонгацию нормы от федерального бюджета потребуется 647,59 млрд рублей. В ходе второго чтения в законопроект внесли ряд правок, в том числе об исключении из перечня выдающих ипотеки субъектов некоторых организаций, которые применяли при реализации мер господдержки недобросовестные практики.