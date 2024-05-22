Ольга Серябкина назвала самую вредную омолаживающую процедуру Ольга Серябкина назвала филлеры злом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина напомнила, что у многих омолаживающих процедур могут быть побочные эффекты. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что хуже всего относится к филлерам.

В сторис 39-летняя певица охарактеризовала свое отношение к филерам фразой: «Чем меньше всего, тем моложе». Звезда добавила, что хочет сохранить красоту и молодость, но напомнила, что побочные эффекты имеют многие косметологические процедуры.

Я говорю о том, что не все, о чем нам говорят, работает. И не все, что работает сейчас, не имеет побочек и через время выглядит так же хорошо. Филлеры вообще зло, — подчеркнула звезда.

Певица Юлия Савичева на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024» рассказала NEWS.ru, что всегда была против пластической хирургии. По ее словам, это выбор каждого человека, но внешность можно изменить и менее радикальными методами. Тем, кто хочет преобразиться, звезда посоветовала потанцевать, поплавать, сходить в спортзал или использовать макияж. Певица добавила, что «ложиться под нож» не нужно, даже «если вас уж совсем что-то напрягает».