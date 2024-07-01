Офтальмолог предупредила о последствиях синдрома «сухого глаза» Офтальмолог Демидова: синдром «сухого глаза» может привести к язве роговицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В тяжелых случаях синдром «сухого глаза» может привести к появлению язвы роговицы, заявила в беседе с aif.ru врач-офтальмолог Светлана Демидова. Она добавила, что такая проблема возникает из-за недостаточной выработки слезной жидкости или ее повышенного испарения.

Если не лечить синдром «сухого глаза», то заболевание может привести к ряду серьезных осложнений. <...> В наиболее тяжелых случаях могут развиться язвы роговицы, требующие немедленного медицинского вмешательства, — уточнила Демидова.

По ее словам, недостаток жидкости может увеличить риск возникновения бактериальных и вирусных инфекций, а также микроповреждений роговицы при постоянном трении. Она призвала своевременно обращаться к специалисту, чтобы предупредить болезнь.

Демидова также добавила, что основными симптомами недуга глаз является ощущение сухости, которое сопровождается зудом и жжением, покраснение, чувство инородного тела, а также временные проблемы с четкостью зрения.

Офтальмолог Анна Семакина ранее предупредила, что отсутствие розового рефлекса зрачков у младенцев может говорить о врожденной катаракте или опухоли глаза. Она попросила родителей обращать внимание на то, как дети взглядом фиксируют объекты.