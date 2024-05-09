Офтальмолог перечислила самые полезные витамины для зрения Офтальмолог Васильева: дефицит витаминов может влиять на ухудшение зрения

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Витамин А играет ключевую роль в профилактике глазных заболеваний, контролируя производство зрительных пигментов, необходимых для нормальной работы глаз, сообщила ведущий офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Васильева в беседе с «ДокторПитер». По ее словам, недостаток этого витамина увеличивает риск развития «ночной слепоты».

Бета-каротин, являющийся предшественником витамина А, обладает сильным антиоксидантным эффектом и помогает предотвратить глаукому и катаракту, — сказала медик.

Также Васильева пояснила, что витамин Е также является мощным антиоксидантом, защищающим клетки глаз от окислительного стресса. Недостаток этого витамина может негативно сказаться на работе рецепторов сетчатки и привести к возрастной макулярной дегенерации.

Кроме того, цинк играет важную роль в усвоении витамина A и поддержании здоровья глаз. Более того, питание, которое богато жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также овощи и продукты, содержащие витамин A, может обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Однако при выраженном недостатке веществ рекомендуется консультация с врачом и возможно применение витаминных комплексов.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что для защиты зрения при работе с гаджетами необходимо делать паузы. Специалист подчеркнула, что рекомендуется прерываться каждые 20 минут, чтобы посмотреть вдаль. По ее словам, можно образно нарисовать на окне точку и смотреть на нее, после чего перевести взгляд на объект, расположенный дальше.