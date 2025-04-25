Офтальмолог назвала неожиданный фактор развития близорукости Офтальмолог Стоянова заявила, что рост глазного яблока повышает риск миопии

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У некоторых людей рост глазного яблока может продолжаться в течение жизни, увеличивая тем самым риск развития близорукости, заявила KP.RU офтальмолог Гергана Стоянова. Так называемую миопию, по ее словам, все чаще выявляют не только у детей, но и у взрослых.

Примерно у 5% людей, то есть у каждого 20-го, она (миопия. — NEWS.ru) прогрессирует. Ведущую роль в этом играют перегрузки работой на близком расстоянии, — подчеркнула Стоянова.

По ее мнению, основная причина проблем со зрением — чрезмерная нагрузка на глаза из-за постоянного использования гаджетов и работы на близком расстоянии. Длительное взаимодействие с экранами негативно сказывается на здоровье этого органа, напомнила врач.

Офтальмолог Игорь Азнаурян ранее посоветовал каждому ограничить время использования гаджетов для профилактики близорукости. Он призвал родителей полностью исключить эти устройства из жизни малышей до двух лет.