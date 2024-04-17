Нутрициолог развеяла миф о вреде молока для взрослых Нутрициолог Хлопова: пить молоко взрослым нельзя при непереносимости лактозы

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Убеждение, что взрослым нельзя пить молоко, не более чем миф, рассказала нутрициолог Юлия Хлопова. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнила, что отказаться от молочной продукции рекомендуется только при непереносимости лактозы. По словам нутрициолога, с возрастом фермент, который отвечает за переваривание молока, никуда не исчезает.

С возрастом фермент, отвечающий за переваривание молока, не исчезает, это индивидуальная реакция, — пояснила Хлопова.

Если после употребления молока возникает дискомфорт, важно обратить внимание на остальной рацион. Некоторые продукты могут вызывать перекрестную реакцию с напитком. Если же есть подозрение, что у человека непереносимость лактозы, необходимо посетить врача. Нутрициолог подчеркнула, что только в ходе медицинских обследований можно выявить данную проблему.

Врач-диетолог Алена Поташева ранее предупредила, что отказываться от глютена без его непереносимости не следует. Как отметила специалист, большинство людей просто заменяют продукты на вредные безглютеновые, которые представляют абсолютно такую же опасность для здоровья. По ее словам, нельзя просто убирать продукты из рациона без знания, на что их заменить.