Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья Нутрициолог Севостьянова посоветовала пить горячую воду с лимоном перед едой

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Горячая вода с лимоном перед едой позволит легче пережить праздничные застолья, заявила нутрициолог и эксперт Национальной технологической инициативы Наталья Севостьянова. Кроме того, можно принять препараты для нормализации работы пищеварения.

Для того чтобы праздничные застолья прошли с минимальными последствиями для организма, перед едой необходимо пить горячую воду температурой не выше 55 градусов, в воду можно добавить лимон, — отметила Севостьянова.

По ее словам, нужно заблаговременно позаботиться об организме, запастись специальными препаратами-ферментами для пищеварения, симбиотиками для работы кишечника, а также обеспечить себе качественный восьмичасовой сон, добавила эксперт.

Вместе с этим нутрициолог рекомендует есть больше зелени, поскольку там содержится магний, необходимый для работы сердечно-сосудистой системы, А также употреблять больше клетчатки, полезной для микрофлоры кишечника.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что улучшить самочувствие при похмелье могут помочь супы с курицей или морепродуктами. По ее словам, эти продукты содержат глицин, который принимают, чтобы сконцентрироваться и унять раздражительность. Кроме того, она указала, что острая еда помогает убрать спутанность сознания. Диетолог подчеркнула, что эти неприятные ощущения вызваны «перекосом» в работе нейромедиаторов и гормонов с похмелья.