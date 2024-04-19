Нутрициолог раскрыла, почему может быть сложно набрать вес Нутрициолог Несвит: набрать вес может быть сложно из-за заболеваний ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Набрать вес может быть сложно из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта, гормональных нарушений, дефицита питательных веществ, инфекций и стрессов, рассказала нутрициолог Екатерина Несвит. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что нормальные значения индекса массы тела (ИМТ) находятся в диапазоне 18,5–24,9.

ИМТ можно рассчитать, разделив вес (в килограммах) на квадрат роста (в метрах). Нормальные значения ИМТ находятся в диапазоне 18,5–24,9. Но ИМТ не показывает соотношение мышечной и жировой массы, а также не учитывает тип телосложения, — пояснила Несвит.

Для набора массы тела необходимо повысить потребление калорий. Для этого нужно рассчитать свою суточную норму и увеличить ее на 10–15%. Важно делать это при помощи правильных продуктов, а не фастфуда. Нутрициолог также порекомендовала питаться сбалансированно. Растительные и животные белки должны быть в соотношении 1:1. Набрать вес помогут и силовые тренировки.

Терапевт Людмила Фролова ранее посоветовала набирать вес постепенно, чтобы не навредить здоровью. Организм должен успевать адаптироваться. Оптимальный срок набора веса зависит от индивидуального метаболизма и изначальной массы тела.